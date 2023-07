Gojković: Cilj četvrtfinale, želja polufinale

Podgorica, (MINA) – Plasman među osam najboljih cilj je vaterpolo reprezentacije Crne Gore na Svjetskom prvenstvu u Fukuoki, a želja polufinale, kazao je selektor Vladimir Gojković.

Crnogorski vaterpolisti doputovali su u Fukuoku, gdje u ponedjeljak startuje Svjetsko prvenstvo.

Izabranici selektora Gojkovića u Fukuoki odradile su i prvi trening u bazenu u kome će u ponedjeljak početi nastup na Svjetskom prvenstvu, utakmicom protiv Južne Afrike (10.30 po našem vremenu).

Crna Gora je desetak dana boravila u Kašivazakiju, gdje je trenirala i sparingovala sa selekcijom Srbije.

Rivali u D grupi, osim Crne Gore i Južne Afrike, biće Srbija i Španija.

Gojković je kazao da je crnogorska selekcija uradila sve što je planirala.

“Imali smo izuzetan ambijent u Kašivazakiju, sve uslove, imali smo i trening mečeve sa selekcijom Srbije i mislim da ekipa ide u pravom smjeru. Zadovoljni smo svime što smo uradili prve sedmice u Japanu, koja je bila i prva faza prilagođavanja na vremensku razliku”, rekao je Gojković.

On je naglasio da su igrači napredovali na individualnom planu u odnosu na prošlu godinu.

“Podigao se individualni kvalitet, ali, prije svega, moramo da imamo energiju i koheziju svih igrača, a to smo imali tokom priprema. Ako nas to bude krasilo, možemo da napravimo dobre stvari”, naglasio je selektor.

Gojković je, komentarišući duel sa Južnom Afrikom, kazao da je to jedini u kome Crna Gora ima ulogu favorita.

“Kroz utakmicu ćemo osjetiti i atmosferu na bazenu, radili smo i malo jače prethodnih dana, računajući da ćemo svježinu dobiti od drugog kola”, kazao je Gojković.

Pobjednik grupe ide u četvrtfinale, drugoplasirana i trećeplasirana selekcija u razigravanju za plasman među osam najboljih igraju protiv ekipa iz grupe C, u kojoj su Mađarska, Hrvatska, Japan i Argentina.

“Naš cilj je da budemo među osam, želja je da dođemo do polufinala, koje vodi na naredno prvenstvo u Dohu, stremimo i ka tome da dođemo i do finala, do mjesta koje vodi na Olimpijske igre. Vjerujemo da imamo kvalitet da se suprotstavimo najboljima, ako budemo blizu našeg maksimuma”, rekao je Gojković.

