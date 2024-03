Furtula najbolji u Baru

Podgorica, (MINA) – Crnogorski olimpijac, Danijel Furtula, ostvario je najvredniji rezultat 16. Kupa bacaca Crne Gore u Baru.

Atletičar Podgorice je disk bacio 60,72 metra.

Pobjednici kupa Crne Gore su atletičari Mornara sa 154 bodova.

Kao drugoplasirani završili su atletičari Oriona iz Ulcinja sa 98, dok je atletičarima Podgorice pripalo treće mjesto sa 35 bodova.

Kup bacača okupio je oko 60 atletičara iz osam atletskih klubova.

