FSCG: Suspendovani fudbaleri Budve i Zete, pokrenut postupak protiv ta dva kluba

Podgorica, (MINA) – Disciplinska komisija Fudbalskog saveza suspendovala je jednog fudbalera Budve i dvojicu iz Zete nakon baraž utakmice za popunu Druge lige, saopšteno je iz te asocijacije.

Suspendovani su Marko Stijepović iz Budve i fudbaleri Zete, Danilo Raičević i Bojan Matanović.

Suspendovani su “zbog učešća u neregularnosti utakmice, na način što su poslužili drugom i oštetili svoj i drugi klub i povrijedili takmičenje i pravila fudbalske igre” i nemaju pravo igranja na zvaničnim utakmicama kojima rukovodi FSCG do donošenja Odluke Disciplinske komisije.

Suspenzija teče od dana donošenja Odluke.

Komisija je i pokrenula disciplinski postupak protiv fudbalskih klubova Budva i Zeta.

Budva i Zeta u ponedjeljak su na Lugovima, u posljednjem kolu baraža za Drugu ligu, odigrali neriješeno (3:3, nakon vođstva Zete od 3:0), nakon čega je domaćin slavio na penale.

Takav ishod obje ekipe odveo je u viši rang, a eliminisao rožajski Ibar, koji je zbog slabije gol razlike završio na trećem mjestu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS