FSCG: Skupština sve odluke usvojila jednoglasno

Podgorica, (MINA) – Skupština Fudbalskog saveza usvojila je danas Izvještaje o finansijskom poslovanju za 2023. godinu i aktivnostima između dvije izborne Skupštine.

Usvojen je i predlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Disciplinskog pravilnika Fudbalskog saveza.

Skupštini su, pored delegata i predstavnika medija, prisustvovali gosti iz Svjetske i Evropske fudbalske asocijacije, Marion Gavat i Jozef Kliment, kao i predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta Dušana Simonovića.

Sjednici u podgoričkom hotelu Ramada prisustvovala su 33 delegata, od toga 32 sa validnom prijavom, od ukupno 44 delegata.

Sve odluke donijete su jednoglasno.

