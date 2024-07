Francuska domaćin ZOI 2030. godine

Podgorica, (MINA) – Francuska će domaćin Zimskih olimpijskih igara 2030. godine, saopštio je Međunarodni olimpijski komitet (MOK).

Navodi se da će biti održane od 1. do 17. februara, a domaćin će biti francuski Alpi, odnosno Gornja Savoja, Savoja, Brijanson i Nica.

Garancije za održavanje Igara potpisao je predsjednik Francuske Emanuel Makron, a to će morati da uradi i budući premijer, koji će biti izabran nakon ljetnjih Olimpijskih igara.

“Potvrđujem svoju potpunu posvećenost i potpunu posvećenost francuske nacije. Tražiću od sljedećeg premijera ne samo da potpiše ovu garanciju već i da proglasi olimpijski zakon”, rekao je Makron.

Predsednik MOK-a Tomas Bah saopštio je da će budući francuski premijer morati do 1. oktobra da potpiše dokument koji garantuje ključne tačke dogovora.

Nacionalne vlade država domaćina OI moraju da potpišu finansijska i bezbjednosna obećanja koja su neophodna za organizovanje Igara.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS