Franca generalni sponzor Jedinstva

Podgorica, (MINA) – Kompanija Franca novi je generalni sponzor Jedinstvo, saopšteno je iz bjelopoljskog fudbalskog kluba.

Navodi se da je sponzorski ugovor vrijedan 105 hiljada EUR.

Bjelopoljski klub u takmičarakoj sezoni 2022/23 svom imenu dodaće naziv sponzora i zvaće se Jedinstvo Franca.

“Hvala kompaniji Franca, koja je od 2017. godine kada smo ušli u klub bila velika podrška i vjetar u leđa da postignemo rezultat i sve ono što smo obećali kada smo krenuli u ovu priču. Zahvaljujemo se opštini Bijelo Polje i Predsjedniku Petru Smoloviću, koji su i tada ali i sada bili i ostali jedan od glavnih oslonaca našeg kluba”, piše u saopštenju kluba.

