FMP prekinuo seriju Budućnosti

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija poraženi su večeras u Železniku od FMP-a 84:76, u utakmici 23. kola AdmiralBet ABA lige.

Budućnost je poražena tri mjeseca i serije od deset uzastopnih pobjeda.

Podgorički tim podbacio u Železniku i nije ličio na ekipu koja se bori za drugo mjesto regionalnom takmičenju.

FMP je do pobjede, osme ove sezone, vodio Aleksa Stepanović sa 30, dok je Ranko Simović ubacio 21 poen.

U podgoričkom sastavu najbolji je bio Mekinli Rajt sa 30 koševa.

Budućnost će u narednom kolu 31. marta ugostiti Partizan.

