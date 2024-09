Filipu Radoviću Orden crnogorske zastave

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Jakov Milatović odlikovao je stonotenisera Filipa Radovića Ordenom crnogorske zastave trećeg stepena za osvojenu bronzanu medalju na Paraolimpijskim igrama, saopšteno je iz njegovog kabineta.

Milatović je priredio prijem u rezidenciji na Cetinju za članove crnogorskog paraolimpijskog tima Filipa Radovića, Maju Rajković i Milana Đinovića, koji su Crnu Goru predstavljali na Paraolimpijskim igrama u Parizu.

Sastanku je prisustvovao i predsjednik Paraolimpijskog komiteta Igor Tomić.

Radović je prvi sportista u individualnoj konkurenciji koji je dobio to odlikovanje.

“Uručujući odlikovanje, predsjednik Milatović je istakao da je Radović osvajanjem još

jednog paraolimpijskog odličja, ispisao novu stranicu u istoriji crnogorskog sporta i da

je svojim izvanrednim nastupom porodicu, Crnu Goru i sve nas učinio ponosnim”, stoji u saopštenju.

On je podsjetio da je Radovićeba medalja Crnu Goru svrstala među 80 država osvajača odličja na ovogodišnjim Paraolimpijskim igrama, navodeći da je to izuzetan uspjeh.

Milatović je čestitao svim sportistima na sjajnom predstavljanju Crne Gore u Parizu i naglasio da je samo učešće na Paraolimpijskim igrama veliki uspjeh, ali i podstrek za dalju posvećenost i napredovanje u karijeri.

Poručio je da je sada na donosiocima odluka da pruže snažniju podršku sportistima i unaprijede sportsku infrastrukturu, kako bi u svojoj državi mogli da nastave sa treninzima, usavršavanjem i postizanjem vrhunskih rezultata na budućim

tamičenjima.

Radović je kazao da mu dodijeljeno odlikovanje predstavlja čast, ali i obavezu da nastavi sa postizanjem odličnih rezultata.

Sportisti su, kako se navodi u saopštenju, zahvalili predsjedniku Milatoviću na prijemu i ukazanoj časti, navodeći da će i u narednom periodu nastaviti da sa ponosom brane boje Crne Gore.

“Orden crnogorske zastave trećeg stepena dodjeljuje se za naročite zasluge za Crnu Goru, a Radović kao jedan od najtrofejnijih sportista u državi postao je simbol crnogorskog sporta”, stoji u saopštenju iz Milatovićevog kabineta.

