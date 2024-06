Ferencvaroš potencijalni rival Dečića

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Dečića, ukoliko eliminišu velški TNS, u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona igraće protiv mađarskog Ferencvaroša, odlučeno je žrijebom u Nionu.

Prva utakmica igrala bi se 23. ili 24. jula u Budimpešti.

Revanš je sedam dana kasnije u Crnoj Gori.

Dečić će, ukoliko ne eliminiše TNS, takmičenje nastaviti u Ligi konferencija protiv poraženog iz duela bugarskog Ludogoreca i Dinamo Batumija iz Gruzije.

U istom takmičenju Budućnost će, ukoliko eliminiše predstavnika Kosova, ekipu Mališeva, igrati protiv CSKA iz Sofije, dok će Mornar, kojeg na startu čeka dvomeč sa Dinamom iz Tbilisija, ukoliko bude bolji igrati protiv Radničkog iz Kragujevca.

Prvi mečevi na programu su 25. jula, a revanši sedam dana kasnije.

