Farmanova novi sponzor Vaterpolo i plivačkog saveza

Podgorica, (MINA) – Farmaceutska kompanija Farmanova /Pharmanova/ novi je sponzor Vaterpolo i plivačkog saveza Crne Gore, saopšteno je iz te asocijacije.

Navodi se da će Farmanova uz crnogorske vaterpoliste biti u 2023. godini.

Predsjednik Vaterpolo i plivačkog saveza Đuro Marić kazao da će ta kompanija podržati Savez kroz farmaceutske proizvode shodno potrebama.

“Zahvaljujemo se kompaniji Farmanova na podršci, koja će nam i te kako značiti za ono što nas čeka u narednoj godini. Pred seniorskom vaterpolo selekcijom su brojna takmičenja, Svjetsko i Evropsko prvenstvo, Svjetski Kup, u pogonu će biti i tri mlade reprezentacije, kao i plivači koji će učestvovati na međunarodnim takmičenjima”, kazao je Marić.

On je naglasio da će u narednoj godini Crna Gora biti domaćin i velikih šampionata i da će im podrška Farmanove biti od velikog značaja.

“Trudićemo se da, kao vodeni sport, opravdamo očekivanja naših prijatelja i da ćemo zajedničkim snagama doći do novih uspjeha”, rekao je Marić.

Izvršni direktor Farmanove za Crnu Goru, Vojin Ramović, rekao je da je veoma srećan što će pored Paraolimpijskog komiteta, ta kompanija biti i uz vaterpoliste.

“Farmanova je ponosna što se pridružila sponzorskom pulu Vaterpolo i plivačkog saveza. Partnerstvo tako snažnih i poznatih brendova izvrstan je primjer saradnje i međusobne dopune. Svi, pa tako i vrhunski sportisti, moraju unositi farmaceutske proizvode da bi se nadoknadio gubitak koji nastaje fiziološkim procesima. Uz to, drago nam je kada možemo podržati one koji svojim trudom i radom postaju najbolja verzija sebe, što pokazuju i njihovi rezultati”, rekao je Ramović.

