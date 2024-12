Fabio Kanavaro novi trener Dinama

Podgorica, (MINA) – Nenad Bjelica nije više trener Dinama, a na klupi zamijeniće ga Fabio Kanavaro, saopšteno je iz zagrebačkog fudbalskog kluba.

Navodi se da je Bjelica dobio otkaz zbog slabijih rezultata u hrvatskom prvenstvu.

Predsjednik Zvonimir Manenica kazao je da su imali dobru saradnju sa Bjelicom.

“Ostvario je dobre rezultate u Evropi, ali nama je prioritet domaće prvenstvo. Osvojili smo jedva preko 50 odsto bodova. Vjerujemo da ćemo sa novim trenerom postići zacrtani cilj”, kazao je Manenica.

On je najavio pojačanja u zimskom prelaznom roku.

“Naš glavni cilj je da ta pojačanja budu što prije i da ekipi i treneru osiguramo mirne pripreme”, rekao je Manenica.

On se zahvalio Bjelici i njegovom stručnom štabu, navodeći da su ostvarili odlične rezultate u Ligi šampiona.

Sportski direktor Marko Marić kazao je da je sa Kanavarom ranije ostvaren kontakt i da dobro poznaje ekipu.

“Pripreme u Turskoj iskoristiće za rad sa ekipom, a ne upoznavanje. O njemu ne treba previše govoriti kao igraču, malo je manje poznat kao trener. Bio je u Kini, imao je zapažene uspjehe. Ekipa je igrala lijep, atraktivan i napadački fudbal. Vjerujemo da će tako izgledati i Dinamo”, kazao je Marić.

Kanavaro je u dosadašnjoj trenerskoj karijeri vodio Guangdžu, selekciju Kine, kao i italijanske timove Benevento i Udineze.

Tokom igračke karijere osvojio je Svjetsko prvenstvo 2006, a iste godine dobio je Zlatnu loptu.

Dinamo nakon prvog dijela sezone zauzima treće mjesto na tabeli hrvatskog prvenstva sa 29 bodova, sedam manje u odnosu na Rijeku i splitski Hajduk.

U Ligi šampiona, dva kola prije kraja zauzima 24. mjesto sa osam bodova. U preostala dva kola zagrebački tim gostuje Arsenalu u Londonu i dočekuje Milan.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS