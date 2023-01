EYOF – Peković 60, Kasomu 66. mjesto

Podgorica, (MINA) – Crnogorski skijaš Branislav Peković osvojio je 60, dok je Petar Kasom završio na 66. mjestu u veleslalomu na Evropskom olimpijskom festivalu mladih (EYOF) u italijanskoj regiji Friuli-Venecija Đulija.

U veleslalomu nastupilo je 100 skijaša.

Pobijedio je Slovenac Miha Oserban, ispred Norvežanina Rasmusa Bakeviga i Austrijanca Morisa Cudrela.

Peković je u utorak bio 66. u slalomu, dok Kasom nije završio drugu trku i ostao je bez plasmana.

Iz istog razloga bez plasmana u veleslalomu ostala je juče i Anastasija Vukasović, dok je u slalomu osvojila 49. mjesto.

Veleslalomom skijaša završen je nastup crnogorske reprezentacije na EYOF-u.

Mladići i djevojke iz 47 evropskih država, uzrasta od 15 do 18 godina takmiče se u 12 zimskih olimpijskih sportova – alpskom skijanju, biatlonu, kros kantriju, karlingu, umjetničkom klizanju, skijaškom trčanju, nordijskoj kombinaciji, ski monteringu, snoubordu, skijaškim skokovima, hokeju na ledu i brzom klizanju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS