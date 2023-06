Erović očekuje maksimum i plasman među deset najboljih

Krakov, (MINA) – Selektor atletske reprezentacije Osman Erović kazao je da od crnogorskih atletičara očekuje da na ekipnom prvenstvu Evrope u poljskom Silesiju pojedinačno budu na nivou svojih najboljih rezultata.

Silesio će od utorka do petka biti domaćin ekipnog prvenstva Evrope – treća grupa, na kojem će učestvovati 15 reprezentacija.

Erović je kazao da će crnogorska reprezentacija na prvenstvu nastupiti podmlađena i da bi bio zadovoljan plasmanom među deset najboljih.

“Očekuje nas izuzetno značajno i kvalitetno takmičenje. Nastupićemo sa podmlađenom ekipom, uz naše provjerene i isksne takmičare. Gotovo polovina takmičara u reprezentaciji su debitanti. Volim da pružim priliku i mlađim takmičarima, ali najveća očekivanja imam od provjerenih takmičara – Marije Vuković, Danijela Furtule, Kristine Rakočević, Slađane Pejović, braće Pešić”, kazao je Erović agenciji MINA.

On je naglasio da je, imajući kvalitet rivala u grupi, teško očekivati visok plasman.

“Sa tako podmlađenom ekipom i ogromnim brojem disciplina – 34 u obje konkrencije, ne može se očekivati visok plasman. U svakom slučaju očekujem plasman među deset najboljih u ligi i smatram da bi to bio dobar rezultat i uspjeh za našu reprezentaciju”, rekao je crnogorski selektor.

Govoreći o mlađim takmičarima, on je kazao da od njih očekuje da budu na nivou svog najboljeg rezultata i da daju svoj maksimum.

“Velika je čast biti dio reprezentacije, koju predvode vrhunski atletičari koji su pronijeli slavu Crne Gore i crnogorske atletike širom svijeta. Što se tiče mladih, među njima je šesnaestogodišnjak Matija Vojvodić, od kojeg u skoku u dalj i troskoku očekujem dobar rezultat”, rekao je Erović.

On je kazao da dosta očekuje i od Miljana Kukulića i Željka Dabovića na sredniim i dugim prugama, navodeći da Crna Gora u tim disciplinama već neko vrijeme nema kvalitetan rezultat.

“Svaki bod je dragocjen, jer se sabiraju bodovi sve 34 discipline. Posebno što mi nemamo kod žena predstavnicu u skoku s motkom. Bez obzira na sve, nadam se najboljem”, rekao je Erović.

Nekadašnja juniorska prvakinja svijeta, Kristina Rakočević, kazala je da joj je drago što je ponovo u reprezentaciji, podsjećajući da je preskočila nekoliko ekipnih šampionata Evrope.

“Očekivanja su uvijek velika. Ove godine imam jedan mali povratak, imam rezultat preko 55 metara. Prije tri dana stigla sam iz Majamija, još uvijek se adaptiram. Osjeća se umor, ali trebalo bi da bude plasman među tri najbolja”, rekla je Rakočević.

Ekipno prvenstvo Evrope jedino je reprezentativno takmičenje u atletici gdje se sabiraju rezultati svih atletičara u svim disciplinama u obje konkurencije.

Najveći uspjeh crnogortskih atletičara do sada na ekipnim takmičenjima je peto mjesto na Malti, prije pet i Makedoniji prije tri godine.

U trećoj grupi učestvovaće reprezentacije Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Kosova, Albanije, Malte, Gruzije, Jermenije, Andore, San Marina, Azerbejdžana, Izraela, Irske, Austrije i Asocijacije malih zemalja Evrope.

Najbolje dvije selekcije u generalnom plasmanu izboriće plasman u viši rang.

Sjutra prvog takmičarskog dana od crnogorskih sportista nastupiće Ognjen Marsenić (100), Miljan Kukuličić (3000 stipl), Dragan Pešić (400), Nemanja Đurišić (800), Mioš Popović (motka), Matija Vojvodić (troskok), Anđela Drobnjak (100), Anabela Mujovi ( 400), Sladana Pejović (5000), Kristina Rakočevíć (disk, kugla) i Ana Bošković (kladivo).

