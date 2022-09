EP rezultati: Njemačka i Španija u polufinalu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Njemačke i Španije biće rivali u polufinalu 41. šampionata Evrope.

Njemačka je večeras u Berlinu, u četvrtfinalnom meču, savladala Grčku 107:96 i nakon 17 godina ponovo izborila plasman među četiri najbolja tima u Evropi.

Do pobjede i polufinala njemačku selekciju vodio je Denis Šreder sa 26, dok su Franc Vagner i Andreas Obst meč završili sa po 19 poena.

U grčkoj selekciji najbolji je bio Janis Atetokumpo sa 31 košem.

Španija je nastup u polufinalu izborila pobjedom nad Finskom 100:90.

Špansku selekciju do pobjede i 11. uzastopnog polufinala na šampionata Evrope vodio je Vili Hernangomez sa 27 poena.

Istakli su se i Huančo Hernangomez sa 15 i Dario Brizuela sa 14 poena.

U selekciji Finske, koja je u drugoj četvrtini imala i 15 poena prednosti, najbolji je bio Lauri Markanen sa 28 koševa.

Španija će u polufinalu igrati sa boljim iz večerašnjeg duela Njemačke i Grčke.

Drugi polufinalni par biće poznat sjutra nakon duela Slovenije i Poljske, odnosno Francuske i Italije.

