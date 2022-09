EP rezultati – Francuska u polufinalu, nakon produžetka eliminisala Italiju

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Francuske plasirali su se u polufinale 41. šampionata Evrope.

Francuska je večeras u Berlinu, u četvrtfinalnom meču, nakon produžetka pobijedila Italiju 93:85.

Utakmica je u regularnom toku završena neriješeno 77:77.

Francusku su do pobjede i polufinala vodili Tomas Ertel sa 20 i Rudi Gober sa 19, dok je Evan Furnije meč završio sa 17 poena.

U italijanskoj selekciji najbolji je bio Simone Fontekio sa 21 košem.

Rival Francuskoj u polufinalu biće bolji iz večerašnjeg dijela Slovenije i Poljske.

U drugom polufinalu rivali su Njemačka i Španija.

