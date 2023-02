Elektroprivreda novi sponzor Paraolimpijskog komiteta

Podgorica, (MINA) – Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić (EPCG) novi je sponzor Paraolimpijskog komiteta (POK).

Saradnja je dogovorena na godinu, a ugovor su potpisali izvršni direktor EPCG Nikola Rovčanin i predsjednik krovne asocijacije crnogorskog sporta osoba sa invaliditetom Igor Tomić.

Tomić se zahvalio što je EPCG u predolimpijskoj godini, prihvatila da podrži crnogorske paraolimpijce.

“U ime crnogorskih paraolimpojaca veliko hvala, respekt i poštovanje što ste kao najuspješnija crnogorska kompanija, odavno prepoznata kao veliki prijatelj crnogorskog sporta, odlučili da budete dio naše porodice i priče u izuzetno važnoj godini za naš pokret. Veliko hvala što ste svojim autoritetom, kao mlad čovjek, učinili da to ne bude samo Elektroprivreda, već će veoma brzo još neke druge crnogorske kompanije biti dio pula POK“, rekao je Tomić.

On je naglasio da će najljepše hvala napisati i saopštiti crnogorski paraolimpici u danima koji predstoje.

„Čeka nas čak osam Evropskih i Svjetskih prvenstava do kraja godine. Iskreno vjerujem da ćemo zajedno uspješno trasirati put ka onom što je naš najvažniji cilj – Paraolimpijske igre u Parizu. Dobro došli u paraolimpijsku kuću i nadam se da ćemo ne samo ove, već u dužem periodu, imati podršku EPCG“, rekao je Tomić.

Rovčanin je kazao da je, kao i za POK,ovo veliki dan za EPCG.

„EPCG, kao društveno odgovorna kompanija, pomaže zdrasveni i sportski sistem i veliki broj saveza. Sa posebnim zadovoljstvom smo započeli saradnju sa POK, imajući u vidu njihove potrebe pripremajući se za Paraolimpjske igre, ostvarene uspjehe i osvojene medalje.

Od sveg srca vam čestitam na uspjesima“, rekao je Rovčabin.

On je naglasio da ga raduje činjenica da će veliki broj državnih kompanija i institucija podržati POK.

„Pozivam ih da pružimo snažnu podršku POK. EPCG je dobar primjer, kao najveća državna kompanija, nadam se da će se tragom našeg primjera veliki broj privrednih subjekata uključiti u akciju i pružiti podršku. Ovo je prva godina naše saradnje i nadam se da neće biti posljednja, da ćemo nastaviti saradnju na obostrano zadovoljstvo“, rekao je Rovčanin.

On očekuje da će kroz sponzorsvo biti promovisana i kompanija na čijem je čelu.

„Nadamo se da ćete vi kao ozbiljna sportska organizacija to učiniti ne samo na domaćim takmičenjima, već i na međuunsodnoj sceni.

Iskreno vjerujem da će saradnja biti uspješna na obostrano zadovoljstvo“, rekao je Rovčanin.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS