Elektroprivreda i Vaterpolo i plivački savez produžili saradnju

Podgorica, (MINA) – Elekroprivreda Crne Gore (EPCG) i Vaterpolo plivački savez (VPS) produžili su danas ugovor o generalnom sponzorstvu za još godinu.

Ugovor je vrijedan 200 hiljada EUR, a potpisali su ga izvršni direktor kompanije Nikola Rovčanin i predsjednik VPS, Đuro Marić.

Rovčanin je kazao da EPCG, kao najveća crnogorska kompanija, podržava sportske saveze i da je uvijek uz crnogorske sportiste.

“Mi smo VPS prepoznali zbog tradicije, ugleda i rezultata na međunarodnoj sceni. Vaterpoliste čekaju velika međunarodna takmičenja i nadam se velikim uspjesima i plasmanu na Olimpijske u Parizu”, rekao je Rovčanin.

On je naglasio da će EPCG pružiti punu podršku VPS i da je to definisano sponzorskim ugovorom.

“Na zadovoljstvo naše kompanije, njene promocije na domaćoj i međunarodnoj sceni. Nadam se da će vaterpolisti rezultatima obradovati našu kompaniju i državu”, rekao je Rovčanin.

Predsjednik Vaterpolo plivačkog saveza Đuro Marić kazao je da su zahvalni onima koji prepoznaju kvalitet najtrofejnije reprezentacije i koji su sa “ajkulama” od nezavisnosti i godinama stoje uz “zlatni tim”.

“Moje zadovoljstvo je da se ova podrška nastavlja, a ako se nastavlja onda sa sigurnošću možemo da kažemo da je do sada bila uspiješna. EPCG će i u budućnoti biti generalni sponzor Vaterpolo plivačkog saveza”, rekao je Marić.

On je naglasio da je EPCG godinama unazad pravi partner i velika podrška u naporima da se unaprijede i omoguće što bolji uslovi za pripremu i učešće sportista i sportistkinja na svim takmičenjim.

“Posebno sam zahvalan na tome što EPCG prepoznaje značaj ulaganja u sport, dajući time veliki doprinos društvu u kojem posluje. EPCG u kontinuitetu, od početka podržava crnogorske vaterpoliste, koji, kako je rečeno, na najbolji način predstavljaju Crnu Goru i njen sportski duh”, kazao je Marić.

On je naglasio da vaterpolo reprezentacija Crne Gore u ovoj godini nastavlja misiju – Olimpijske igre Pariz 2024. godine.

Marić je istakao da aktivnosti seniorske vaterpolo reprezentacije u 2023. godini počinju kvalifikacionim turnirima Svjetskog kupa tokom marta mjeseca, na kojima će se boriti za što bolji plasman, odnosno za učešće na Finalnom turniru ovog takmičenja.

“Naš savez je dobio tu čast da bude domaćin jednog od dva kvalifikaciona turnira, a Podgorica će sredinom marta ugostiti vaterpolo sile kao što su Srbija, Grčka, Španija, te Australiju i Gruziju. Dakle, očekuje nas sedam dana vaterpolo spektakla, što će ujedno biti i sjajna promocija naše države”, rekao je Marić.

Prema njegovim riječima, crnogorske seniore očekuju još dva velika takmičenja, odnosno Svjetsko prvenstvo u Fukuoki od 14. do 30. jula 2023. godine i Evropsko prvenstvo u Izraelu tokom oktobra.

“Reprezentacija U17 u avgustu učestvovaće na Evropskom prvenstvu u Turskoj, a Svjetsko prvenstvo u vaterpolu imaće naša juniorska nacionalna selekcija U20. Evropsko prvenstvo u vaterpolu ima i selekcije U15 u julu ove godine, a domaćin najboljim selekcijama Evrope u tom uzrastu upravo će biti naš Savez i Crna Gora”, rekao je Marić.

On je naglasio da je to još jedno veliko priznanje i sjajna prilika za promociju Crne Gore i njenih mogućnosti.

“Potvrđen je dolazak 24 zemlje i već sad se aktivno radi na organizaciji i planiranju takmičenja”, zaključio je Marić.

preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS