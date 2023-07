Džudović podnio ostavku

Podgorica, (MINA) – Miodrag Džudović nije više trener fudbalera Budućnosti, potvrđeno je agenciji MINA.

On je, nakon ubjedljivog poraza od Brejdablika (5:0) u pretkvalkifikacijama za Ligu šampiona, podnio ostavku.

Džudović je Budućnost preuzeo početkom avgusta prošle godine kada je naslijedio Aleksandra Nedovića.

Sa podgoričkim timom prošle sezone osvojio je titulu u Meridianbet Prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi.

