Džudović novi trener Budućnosti

Podgorica, (MINA) – Bivši crnogorski reprezentativac Miodrag Džudović novi je trener fudbalera Budućnosti, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

On je na klupi naslijedio Aleksandra Nedovića, sa kojim je ranije danas sporazumno prekinuta saradnja.

“Proslavljeni reprezentativac Crne Gore se vraća među plave nakon tri godine, a sa sobom donosi iskustvo rada u stručnom štabu fudbalske reprezentacije i željan je dokazivanja u seniorskom fudbalu kao prvi strateg”, navodi se u saopštenju.

Navodi se da se Džudović nakon igračke odmah posvetio trenerskoj karijeri.

“Pažljivim, marljivim i profesionalnim radom je polako došao do pomoćnika u Budućnosti i reprezentaciji Crne Gore. Sada je dobio šansu da bude šef stručnog štaba”, piše u saopštenju.

Najavljeno je da će Džudović zvanično biti predstavljen sjutra, a debi na klupi očekuje se u Pljevljima protiv Rudara.

