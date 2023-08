Dvomeč kadeta sa Azerbejdžanom

Podgorica, (MINA) – Kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore odigraće naredne sedmice dvije prijateljske utakmice sa Azerbejdžanom, saopšteno je iz Fudbalskog saveza.

Mečevi su na programu 15. i 18. avgusta u Bakuu.

Selektor Radovan Kavaja za te duele računa na 19 igrača.

POzvani su – golmani: Tomaš Đurović (Iskra) i Uroš Ilinčić (Budućnost);

odbrana: Zarija Mugoša, Vojislav Jokić, Lazar Martinović (Budućnost), Andrej Božović (Kom), Maksim Đukić (Berane) i Luka Šćekić (Budva);

vezni red: Vuk Pavićević, Luka Brajović (Budućnost), Petar Barjaktarović (Berane), Vuk Vlahović (Dinamo, Hrvatska), Igor Jokanović, Petar Jauković (Sutjeska), Daris Feratović (Spartak, Srbija) i Lazar Savović (Budućnost) i napad: Uroš Đukanović (Budućnost) i Andrej Pima (Grbalj).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS