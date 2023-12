Dulović: Živim za dan kada ću Crnu Goru učiniti ponosnom

Podgorica, (MINA) – Karatista Nenad Dulović, najbolji crnogorski sportista u 2023. godini, kazao je da živi za dan kada će Crnu Goru učiniti ponosnom i kada će u njegovu čast na velikom takmičenju biti intonirana himna i zastava podignuta na najvisočije mjesto na jarbolu.

Crnogorski olimpijski komitet proglasio je Dulovića za najboljeg sportistu Crne Gore u 2023. godini.

Dulović je vicešampion svijeta, koji je srebrom u kategoriji do 67 kilograma na šampionatu u Budimpešti došao do najvećeg rezultata u crnogorskom karateu od obnove nezavisnosti.

Na planetarnoj smotri karatea u prijestonici Mađarske bio je član petoplasirane selekcije u ekipnoj konkurenciji.

U 2023. godini za pamćenje član karate kluba Omladinac osvojio je i zlatnu medalju na Balkanskom prvenstvu u Tirani.

Dulović treći je karatista koji je proglašen za najuspješnijeg sportistu Crne Gore, nakon Marine Raković 2016. i Marija Hodžića 2019. godine.

“Velika mi je čast što će se danas moje ime upisati u istoriju crnogorskog sporta i karatea, među velika sportska imena, što je bio i moj dječački san”, kazao je Dulović na svečanoj ceremoniji u Vili Gorica.

On se zahvalio Crnogorskom olimpijskom komitetu i njegovoim predsjedniku Dušanu Simonoviću što su ga izabrali za najboljeg i vrijednovali njegov rezultat na pravi način.

“Želio bih da kažem da je ovo stvarno velika godina za mene, kako za mene tako za moje kolege iz karate sporta i moje prijatelje iz karatea, koji su, većina njih, u svojom gradovima osvojili nagrade za najbolje sportiste. Zahvalan sam što Crna Gora vidi karate, kao lijep i uspješan sport i vrednuje naše rezultate i to nas čini većim ljudima, većim sportistima, i daje veliko samopouzdanje za dalji rad”, rekao je Dulović.

On se zahvalio svojoj porodici, prijateljima, matičnom klubu Omladinac, treneru Žarku Rakoviću, selektoru Almiru Cecunjanjinu, Karate savezu i njegovom predsjedniku Predragu Perkoviću.

“Želio bih da cijela crnogorska javnost čuje i zna. Dan kada se budem popeo na postolje, kada iznad mene bude zastava i čula se himna, cijela Crna Gora bude ponosna na mene, to je dan za koji živim, za koji se borim svim srcem i tijelom i dušom”, kazao je Dulović.

Ženska rukometna reprezentacija je, nakon sjajnog nastupa na Svjetskom prvenstvu u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj i plasmana u četvrtfinale, dobila je priznanje za najuspješniju žensku nacionalnu selekciju.

Osvajanjem sedmog mjesta na završnici turnira u Herningu crnogorske rukometašice sedmu godinu zaredom najbolji su ženski nacionalni tim u izboru COK-a.

Dobrim rezultatima tim Bojane Popović obezbijedio je olimpijski kvalifikacioni turnir, na kojem će igrati protiv Njemačke, Slovenije i Paragvaja, u aprilu 2024. godine, a u 2023. na pravi način otvorio je kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2024. u Mađarskoj.

Predsjednik Rukometnog saveza Petar Kapisoda kazao je da je nagrada potvrda da su djevojke i ove godine imale prije svega pravi odnos prema reprezentaciji.

“Volio bih da i sljedeća godina, koja će biti posebno izazovna, bude još uspješnija. Naš cilj je da se plasiramo na Olimpijske igre, što bi bio veliki uspjeh. U Tokiju smo bili jedini predstavnik našeg sporta i u muškoj u ženskoj konkurenciji sa prostora bivše Jugoslavije. S obzirom na veličinu naše naše države, to je podvig. Želim i momcima mnogo uspjeha na Evropskom prvenstvu. Nadam se da ćemo se vidjeti na istom mjestu i naredne godine”, rekao je Kapisoda.

Sjajno predstavljanje na najvećoj sceni ove godine imali su i crnogorski košarkaši, koji su bili nadomak četvrtfinala Svjetskog prvnestva u Japanu, Indoneziji i na Filipinima.

Tim Boška Radovića oduševio je cijeli svijet sjajnom igrom protiv Sjedinjenih Američkih Država, a pobjedom nad Grčkom u drugoj fazi Mundobasketa došao je do najboljeg plasmana na Svjetskim prvenstvima u istoriji crnogorske košarke – 11. mjesta.

Na taj način, crnogorska košarka došla je prvi put do prilike da se bori za olimpijsku vizu, pa crnogorske košarkaše u julu 2024. godine čekaju kvalifikacije za Olimpijske igre na turniru u Rigi.

“Dobra godina je iza nas, nastavljen je kontinuitet dobrih nastupa – prošle godine na Evropskom prvenstvu, ove na šampionatu svijeta. Ono što je do nas da nastavimo sa dobrim igrama i predstavljenjem naše države. Kreću kvalifikacije za Evreopsko prvenstvo 2025. godine, da pokušamo da izborimo još jedno veliko takmičenje. Prvi put ćemo učestvovati i na kvalifikacijama za Olimpijske igre”, rekao je selektor Radović.

Evropska viceprvakinja u boksu u konkurenciji takmičarki do 22 godine, Bojana Gojković, još jednom je potvrdila da je veliki biser crnogorskog sporta.

Sjajnim nastupom na Evropskom prvenstvu u Budvi i Podgorici, članica BK Budva nastavila je da niže najveće medalje, a srebro iz Podgorice najznačajniji je rezultat supertalentovane Budvanke u 2023. godini.

Djevojka bez koje, od njene 15. godine, ni jedna ceremonija dodjele priznanja COK-a ne može da prođe, i ove godine proglašena je za najuspješniju mladu sportistkinju, što je 6. priznanje za Bojanu Gojković.

“Sljedeće godine me očekuju dva kvalifikaciona turnira za Olimpijske igre i Evropsko prvenstvo u aprilu u Beogradu. Daću sve od sebe da se spremim što bolje i osvojim vizu za Pariz“, poručila je Gojković.

Ona je kazala da je ova godina bila uspješna za nju i podsjetila da je godinu završila osvajanjem evropske srebrne medalje.

Gojković je navela da joj je drago što je posljednjih godina sve više boksera u izborima za najbolje.

„Boks je sad već u centru sporta i drago mi je zbog toga“, rekla je Gojković.

Upravni odbor COK-a odlučio je da priznanje za najuspješnijeg mladog sportistu Crne Gore dodijele bokseru Mirku Šarčeviću i boćaru Graciji Stjepčeviću.

Šarčević je priznanje odbranio sjajnim nastupom na omladinskom Evropskom prvenstvu u Jermeniji, na kojem je osvojio zlato u kategoriji do 71 kilogram.

Talentovani Bjelopoljac napravio je korak dalje u karijeri, pa je nakon evropske bronze prošle godine stigla titula prvaka Starog kontinenta, kao i novo priznanje za najboljeg mladog boksera Crne Gore u izboru Bokserskog saveza.

Stjepčević je imao još jednu godinu za pamćenje.

Mladi Tivćanin, od ove godine svjetski prvak u konkurenciji takmičara do 23 godine u brzinskom izbijanju, u Alžiru je osvojio zlato na omladinskom Svjetskom prvenstvu, u pojedinačnoj disciplini, a iskorak je napravio i na seniorskom nivou, pošto je osvojio bronzu na Evropskom šampionatu u disciplini „bliženje i izbijanje u krug“ u Bosni i Hercegovini.

Predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta, Dušan Simonović, kazao je da su, usmjeravajući pogled ka ljetu i Igrama u Parizu, svjesni složenosti izazova koji je pred njima, ali i uvjereni da će uposliti svoje, sada već gotovo dvodecenijsko, iskustvo, znanje, entuzijazam i posvećenost, kako bi crnogorskoj sportskoj delegaciji osigurali najbolje moguće uslove da ispolji talenat i kvalitet.

“Očekujemo da će se pod našom zastavom nadmetati respektabilan olimpijski tim, kao i na prethodnih nekoliko izdanja Igara i sigurni smo da će u Gradu svjetlosti i oni zasijati, čineći nas još jednom ponosnim. Kao što se suština sporta ne svodi na pobjeđivanje i obaranje rekorda, tako ni djelovanje COK-a ne staje u organizaciju učešća naših sportista na Olimpijskim igrama, ma koliko ono bila kruna i najvidljiviji dio četvorogodišnjeg napornog rada”, rekao je Simonović.

On je istakao da su u COK-u tokom 2023. godine uložili napor da učvrste ulogu Nacionalnog olimpijskog komiteta u crnogorskom društvu, koja nije tek simbolična, već ključna za snaženje integriteta i napretka naše sportske zajednice.

“Kao krovna sportska organizacija u državi imamo pravo i obavezu da zastupamo interese sporta i olimpijskog pokreta, čime obezbjeđujemo da se naš glas čuje u procesima donošenja odluka. Bili bismo srećni – a neka to bude naša novogodišnja želja – kada bi se produbila svijest koliko COK doprinosi ne samo sportskim uspjesima, već i opštem boljitku države, predstavljajući temeljnu kariku u lancu podrške sportskom razvoju, kariku čija su snažna prisutnost i održivost od suštinskog značaja za stvaranje povoljnog okruženja u kojem nacionalni savezi i sportske organizacije mogu napredovati”, rekao je Simonović.

Prema njegovim riječima, Ministarstvo sporta i COK nastavljaju da blisko sarađuju radi unaprjeđenja sportske scene u Crnoj Gori.

On je naglasio da ta saradnja predstavlja primjer partnerskog odnosa Nacionalnog olimpijskog komiteta i države i primjer uspješne sinergije države, Nacionalnog olimpijskog komiteta, sportskih saveza i sportista.

“Kao rezultat te dobre saradnje na nacionalnom i međunarodnom nivou, izdvojio bih samo dva izuzetna projekta koji nam predstoje. Prvi je od istinske važnosti kao mjesto susreta istorije, sadašnjosti i budućnosti crnogorskog sporta: dugo čekani početak izgradnje Olimpijske kuće, koja će kroz svoje komponente – Olimpijski muzej, Olimpijsku akademiju, Olimpijski centar i Olimpijsku administraciju – udružiti ekspertizu COK-a i usmjeriti njegovu kreativnost prema stvaranju boljeg okruženja za sportiste i sportske radnike”, rekao je Simonović.

On je najavio da će COK u septembru u Budvi organizovati EOK seminar, koji će okupiti oko 200 učesnika iz evropskog sistema olimpijskog sporta, i biti platforma za diskusije i edukaciju o ključnim temama koje oblikuju budućnost evropskog olimpizma.

“Danas je prilika da se podsjetimo da je grupa sportskih entuzijasta prije tačno 30 godina, krenula u realizaciju projekta konstituisanja Olimpijskog komiteta Crne Gore. Neki od njih su danas sa nama, pa vas molim da ih pozdravimo snažnim aplauzom, sa željom da taj njihov napor nikad ne bude zaboravljen”, kazao je Simonović.

On je poželio crnogorskim sportistioma da i u 2024. godini nastave da slijede svoje snove sa strašću i da znaju da je Crnogorski olimpijski komitet njihova kuća i uvijek tu da ih podrži na svakom koraku.

Predsjednik Crne Gore, Jakov Milatović, čestitao je nagrađenim na izvanrednim rezultatima u protekloj godini.

“Dobro znate koliko je truda, suza i znoja potrebno uložiti da biste prešli put i ostvarili snove i bili inspiracija svima nama koji vas pratimo i podržavamo. Jer sportisti ne promovišu samo sebe, već i svoj tim, porodicu, zajednicu i zemlju. I upravo su crnogorski sportisti naši najbolji ambasadori, koji svojim uspjesima, odnosom prema sportu i državi, svijetu prezentuju vrline, talenat i viteštvo koje krasi crnogorski narod”, rekao je Milatović.

On je naglasio da su sportisti podstrek i najbolji primjer mladima, koji u njima vide uzore da i oni jednog dana budu na ponos generacijama koje dolaze.

“Obaveza države je da omogući stvaranje ambijenta u kojem će sportisti jedni drugi drugima biti jedina konkurencija i u kojem će kvalitetan rad, odgovornost i posvećenost biti put do uspjeha, a koji će donosioci odluka u oblasti sporta znati da prepoznaju i vrednuju”, rekao je Milatović.

On je naglasio je obaveza države da još više unapređuje sportsku infrastrukturu i preduslove za razvoj sporta, kako bi sadašnjim i budućim sportistima bili omogućeni bolji uslovi za lakše i nesmetano bavljenje sportom.

“Iza svakog postignutog rezultata, medalje ili trofeja stoji puno rada, odricanja i emocija, i zato svim dobitnicima nagrada čestitam, uz vjeru da će naredna, olimpijska godina biti još uspješnija za crnogorski sport. Živio naš sport i živjela Crna Gora”, zaključio je predsjednik Crne Gore.

Ministar sporta i mladih, Dragoslav Šćekić, kazao je da izuzetna saradnja Ministarstva sporta i mladih i COК-a predstavlja temelj zajedničkog cilja – unapređenje sporta u Crnoj Gori.

“S obzirom da nam je naredna godina olimpijska godina, želim naglasiti čvrstu podršku Vlade i Ministarstva Crnogorskom olimpijskom komitetu. Кruna naše dosadašnje saradnje biće završetak Strategije razvoja sporta koju, u saradnji sa našim međunarodnim UNICEF-om privodimo kraju”, rekao je Šćekić.

On je naglasio da je jedan od značajnijih momenata saradnje i izgradnja Olimpijske kuće u Glavnom gradu.

“Crna Gora, kao malobrojna država, iz dana u dan ima sve bogatiju sportsku istoriju. Naši sportisti postižu vrhunske sportske rezultate i naša namjera je nedvosmislena da pomoć i podrška budu, iz godine u godinu, na većem nivou”, rekao je Šćekić.

On je podsjetio da je ove godine povećan budžet za sportske saveze i organizacije za preko 50 odsto u odnosu na tekući budžet.

“I zahvalan sam svima koji su tome doprinijeli, čime smo sigurni da će biti podstrek i potpora za još veći rad i bolje rezultate. Poštovani prijatelji, ovom prilikom moramo konstatovati da naša sportska infrastruktura nije na zavidnom nivou”, rekao je Šćekić.

On je najavio da će Vlada Crne Gore i Ministarstvo sporta i mladih, osim finansijske podrške sportskim savezima i organizacijama, posvetiti posebnu pažnju poboljšanju uslova i izradnji nacionalnih sportskih centara za fudbal, košarku, tenis, borilačke i druge sportove. Кao i jačanju školskog sporta.

“Zadovoljstvo mi je biti dio današnjeg ambijenta. Moram reći, bilo da smo igrači, treneri ili stratsveni gledaoci, svijet sporta nas uči neprocjenjivim lekcijama o odlučnosti, disciplini, timskom radu i težnji za izvrsnošću”, rekao je Šćekić.

On je čestitao izvrsnim pojedincima i kolektivima –

Nenadu Duloviću, ženskoj rukometnoj reprezentaciji, muškoj košarkaškoj selekciji, Bojani Gojković, Mirku Šarčeviću i Graciji Stjepčeviću.

“Vaši rezultati su za ponos i obavezujući. Daju nam svima obavezu da možemo i moramo bolje i više. Jer imamo sa kim. Na kraju, svima želim srećne novogodišnje i božićne praznike i još uspješniju narednu godinu”, rekao je Šćekić.

