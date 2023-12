Dulović i Jovanović najbolji u borbama, Mijač i Radulović u katama

Podgorica, (MINA) – Nenad Dulović i Milena Jovanović najbolji su karatisti Crne Gore u seniorskoj konkurenciji, u borbama, a Vladimir Mijač i Biserka Radulović u katama, u tradicionalnom izboru Karate saveza.

Dulović je godinu krunisao srebrnom medaljom na senorskom Svjetskom prvenstvu u Budimpešti.

U 2023. godini ima i balkansko zlatno odličje.

“Mnogo je rada i odricanja potrebno da bi se došlo do rezultata. Radio sam konstantno, disciplinovano i samo takav kontinuiran i kvalitetan rad donosi rezultat. Čast je biti najbolji karatista Crne Gore, drugi put sam izabran nakon 2018. godine”, kazao je Dulović.

On je naglasio da će mu medalja iz Budimpešte biti motiv da nastavi još jače, kako bi i narednih godina ostvarivao slične i bolje rezultate.

Jovanović je priznanje zaslužila osvajanjem zlatne medalje na Svjetskim igrama borilačkih sportova u Rijadu, u konkurenciji mlađih seniorki.

Mijač i Radulović i prošle sezone bili najbolji u katama.

Mijač je zvanični prvak Balkana i sedmoplasirani sa prvenstva Evrope.

Član je kata tima koji je na Evropskom prvenstvu u Gvadalahari osvojio bronzanu medalju i bio zlatni na Balkanskom prvenstvu u Tirani.

“Ova godina je bila istotrijska za mene i najuspješnija za mene. Ekipni rezultat je to samo potvrdio. Drago mi je što smo ga ostvarili jako mladi. Radujem se što rezultat nije slučajan i što sve ide ka tome će ih biti u kontinuitetu. Treniramo naporno i pravimo jasan plan da naredne godine zasijamo”, rekao je Mijač.

Radulović, članica bronzanog kata tima koji je Crnoj Gori donio prvu evropsku medalju, nakon Evropskog prvenstva objavila je kraj karijere i posvetila se trenerskom i selktorskom pozivu.

U 2023. godini ima bronzanu medalju na Mediteranskom prvenstvu u Tunisu

Najbolji mladi karatisti su osvajači bronzanih medalja sa Evropskog prvenstva za kadete, juniore i mlađe seniore, Emre Saljiu i Jovana Damjanović.

Najbolji klub u 2023. godini je Omladinac, dok su priznanje za najbolje trenera dobili Žarko Raković i Almir Cecunjanin.

Priznanja su uručena i svim osvajačima medalja na šampionatima Evrope, seniorskom u Gvadalahari i u konkurenciji kadeta, juniora i mlađih seniora u Larnaki.

Karate savez je predvidio priznanja i za selektore čiji su takmičari nosioci medalja na šampionatima Evrope i svijeta.

Nagrađeni su i direktor Miodrag Radunović i doktor reprezentacije Perica Maraš.

Nagrađena je i dugogodišnja crnogorska reprezentativka Marina Raković, Zlatnom plaketom karate sporta, povodom završetka takmičarske karijere, za postignute rezultate i doprinos razvoju i unapređenju karate sporta.

Raković u karijeri ima pet bronzanih medalja – tri evropske (2012, 2013. i 2015), svjetsku sa šampionata u Lincu 2016. i Evropskih igara u Bakuu.

Priznanja su dodijeljena i Ministarstvu sporta i mladih, Crnogorskom olimpijskom komitetu, sponzorima i medijima.

Proglašenju najboljih prethodio je panel Karate tradicija i uspjesi koji traju, na kojem su o svojim uspjesima govorili Dragan Kopitović, Veselin Mićović, Nenad Dulović i Vladimir Mijač.

