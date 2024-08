Dukić završio na diobi 13. mjesta

Podgorica, (MINA) – Crnogorski jedriličar Milivoj Dukić na diobi 13. mjesta završio je nastup na Olimpijskim igrama.

Nedostatak vjetra onemogućio je održavanje devete i desete regate.

Bilo je predviđeno da one budu odgođene za sjutra, ali je naknadno odlučeno da se ne voze i da se za konačne proglase rezultati nakon osam regata.

Plasman u finale izborilo je deset najboljih.

Dukić je plasmanom na diobu 13. mjesta ostvario najbolji plasman u karijeri na Olimpijskim igrama.

