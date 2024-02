Đukanović gost Mariusa Vizera u Parizu

Podgorica, (MINA) – Bivši predsjednik Crne Gore, Milo Đukanović, uručio je medalje najuspješnijim takmičarkama Grend slem džudo turnira u Parizu.

Đukanović boravi u francuskoj prijestonici kao gost predsjednika Svjetske džudo federacije Mariusa Vizera.

Vizer je, tokom razgovora, ponovio spremnost da Svjetska džudo federacija pruži punu podršku daljem razvoju džudo sporta u Crnoj Gori.

Đukanović je prisustvovao zvaničnom otvaranju jednog od najprestižnijih turnira u svijetu, koji ove godine ima dodatni takmičarski i ukupni značaj, u susret Olimpijskim igrama koje se održavaju u Parizu.

Đukanović je na molbu domaćina svečano uručio medalje takmičarkama, koje su ostvarile najbolje rezultate u kategoriji do 48 kilograma.

Na 50. jubilarnom turniru u Akor Areni učestvuju sportisti iz 107 zemalja.

Sa bivšim predsjednikom Đukanovićem gost na turniru je i naš poznati džudista Srđan Mrvaljević.

