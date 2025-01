Duel hercegnovskih timova u polufinalu Kupa Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Odbojkašice Herceg Novog, koje brane trofej, u polufinalu Kupa Crne Gore igraće protiv gradskog rivala, ekipe Albatrosa, dok će rival Luke Bar biti Budva, odlučeno je danas žrijebom u prostorijama Odbojkaškog saveza.

Prve utakmice polufinala na programu su 12. februara, kada će domaćini biti Luka Bar i Albatros.

Revanši su zakazani za 26. februar.

U muškoj konkurenciji branilac titule, ujedno i duple krune, ekipa Budve, za rivala imaće sastav Galeba, koji će dočekati u prvom meču.

Derbi završnice Kupa odbojkaša biće dvomeč Jedinstva i Budućnost volley-a, u kojem će prvi domaćin biti prošlosezonski finalista.

Utakmice u Budvi i Bijelom Polju biće odigrane u periodu od 14. do 16. februara, dok su revanši u Baru i Podgorici planirani za 26. februar.

