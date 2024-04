Dubai novi član Admiralbet ABA lige

Podgorica, (MINA) – Dubai je novi član Admiralbet ABA lige, objavljeno je na zvaničnom sajtu regionalnog košarkaškog takmičenja.

Navodi se da će od naredne sezone u ABA ligi igrati 16 umjesto dosadašnjih 14 klubova.

Tom odlukom Mornar je, kolo prije kraja regularnog dijela, izborio opstanak u regionalnom takmičenju.

“ABA liga je donijela odluku da Admiralbet ABA liga ima 16 učesnika od sezone 2024/25 do sezone 2029/30. Odlučeno je i da maksimalni broj timova iz jedne države bude šest umjesto dosadašnjih pet”, stoji u saopštenju.

Mjesto u regionalnom takmičenju izboriće i šampion ABA2 lige, a SC Derbi postao je jedan od suvlasnika.

Uskoro bi to trebalo da postanu i Borac i Split.

“ABA liga je jednoglasno, uz prisustvo devet od 11 članova, odlučila da svi članovi Društva dostave punomoćja i izvode iz sudskog registra u narednih sedam dana kako bi se SC Derbi u što kraćem roku registrovao kao član Društva, a Borac i Split kao članovi od 15. juna”, navela je ABA liga.

Sjednici nijesu prisustvovali predstavnici Budućnost Volija i Partizana.

