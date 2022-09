Drobnjak i Papazi na Mediteranskom prvenstvu u Peskari

Podgorica, (MINA) – Peskara će za vikend biti domaćin atletskog Prvenstva Mediterana za mlađe seniore (U23), na kojem će nastupiti i crnogorska reprezentacija, saopšteno je iz Atletskog saveza.

Navodi se da će crnogorsku atletiku predstavljati Risto Drobnjak u bacanju kugle i Amir Papazi u bacanju koplja.

“Norme za Prvenstvo Mediterana za mlađe seniore ispunili su Drobnjak iz bjelopoljskog Jedinstva bacanju kugle i Papazi, član Tempa iz Bara u bacanju koplja. Sa takmičarima putovaće i selektor reprezentacije Osman Erović”, saopšteno je iz Atletskog saveza.

Drobnjak će na bacalište sjutra u 17 sati i 45 minuta, dok će takmičenje u bacanju koplja početi pet minuta ranije.

Najavljeno je učešće više od 400 takmičara iz 28 država.

