Drašković ponovo u Primorcu

Podgorica, (MINA) – Dragan Drašković novi je član Primorca, saopšteno je iz kotorskog vaterpolo kluba.

Biće to njegov povratak u klub, u kojem je i počeo karijeru.

“Drago mi je što sam se nakon dugo godina vratio u svoj matični klub. Vraćam se na mjesto gdje sam počeo svoju sportsku priču i gdje sam osvojio sve moguće trofeje koji se na klupskom nivou mogu osvojiti”, rekao je Drašković.

On se nada da će pomoći klubu da ostvari svoje ambicije.

“Nadam se da ću svojim iskustvom uspjeti da pomogne mlađim igračima. Radujem se drugom dijelu sezone”, kazao je Drašković.

