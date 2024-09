Dominacija Baranina, Vihoru sedam medalja u Vrnjačkoj Banji

Podgorica, (MINA) – Članovi podgoričkog Atletskog kluba osoba sa invaliditetom Vihor nastup na 32. Sportskim igrama paraplegičara i kvadriplegičara u Vrnjačkoj Banji završili su sa sedam medalja – po tri zlatne i bronzane i jednom srebrnom.

Takmičenje je obilježio Radmilo Baranin sa tri zlatne medalje.

Evropski šampion iz Groseta, koji se takmičio u kategoriji F 34 (bacanja iz specijalizovane stolice)

bio je najbolji u bacanju kugle, diska i koplja.

U kategoriji F56, Senad Husović je bio srebrni u bacanju koplja.

U istoj disciplini, u kategoriji F54, Mersad Murić osvojio je bronzanu medalju.

Sa bronzanim odličjima nastup je završio i Jasminko Nokić u kategoriji F58 u bacanju koplja i diska.

Crnogorsku delegaciju predvodio je predsjednik Vladan Nikolić.

Igre u Vrnjačkoj Banji okupile su više od 150 atletičara iz regiona.

Organizator manifestacije bio je Savez paraplegičara i kvadriplegičara Srbije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS