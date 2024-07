Đoković u četvrtfinalu

Podgorica, (MINA) – Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale olimpijskog turnira u parizu.

On je danas u trećem kolu eliminisao Njemca Dominika Kepfera 2:0, po setovima 7:5 i 6:3.

Do pobjede i osam najboljih došao je nakon sat i 37 minuta igre.

U četvrtfinalu čeka ga Grk Stefanos Cicipas, koji je nastup među osam najboljih izborio pobjedom protiv Argentinca Sebastijana Baesa, nakon 82 minuta igre, 2:0 (7:5 i 6:1).

Đoković i Cicipas do sada su igrali 13 puta, od kojih je srpski teniser dobio 11.

