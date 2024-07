DMD Delta šampion

Podgorica, (MINA) – Ekipa DMD Delte pobjednik je prvog izdanja Meridianbet minifudbal lige.

DMD Delta je u finalnom meču pobijedila sastav Vojske Crne Gore 3:1.

Kao trećeplasirana završila je ekipa Sinkomerca, koja je u meču za treće mjesto pobijedila Montekargo 5:1.

Najbolji golman Meridianbet Biznis lige Crne Gore je Marko Raičević iz ekipe DMD Delta, najbolji strijelac je Nemanja Nikolić iz ekipe Vojska Crne Gore, dok je za najboljeg igrača proglašen Miloš Miličković iz ekipe Sinkomerc.

Ekipi NLB Banke uručen je pehar za Fer plej.

Finale je imalo i humanitarni karakter gdje je fondaciji Budi human uručena donacija od 2.000 EUR.

