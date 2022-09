Đinović zaustavljen u kvalifikacijama

Podgorica, (MINA) – Crnogorski strijelac Milan Đinović nije uspio da se plasira u finale Gran prija u Novom Sadu, u disciplini vazdušna puška, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

On je danas u kvalifikacija sakupio 618,10 bodova i nastup završio na desetom mjestu

Đinović je nastupao u klasi SH1, u disciplini vazdušna puška – R3 daljina 10 metara.

To je njegov prvi zvanični nastup u toj disciplini nakon što je u junu prošao klasifikacione preglede i debitovao na Svjetskom kupu u francuskom Šatorou.

U kvalifikacijama, u klasi SH1, prijavljeno je bilo 14 strijelaca, a osam najboljih je izborilo finale.

Trener Željko Božović kazao je da je zadovoljan Đinovićevim nastupom i rezultatom.

“Ima mogućnost da u narednim godinama iskaže svoj puni potencijal i u bliskoj budućnosti bude učesnik Paraolimpijskih igara. Na takmičenju je nastupilo i nekoliko takmičara koji su osvajači medalja na evropskim i svjetskim prvenstvima,pa će mu iskustvo koje je stekao značiti za dalje usavršavanje”, rekao je Božović.

Gran pri u Novom Sadu okupio je strijelce iz deset država.

