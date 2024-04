Đinović obezbijedio bronzanu medalju, Savković i Marčić aeliminisani

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokser Tomislav Đinović plasirao se u polufinale i obezbijedio bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

Bez polufinala i medalje nastup na seniorskom šampionatu završili su Petar Marčić i Stefan Savković.

Đinović je danas u četvrtfinalnom meču kategorije do 60 kilograma pobijedio Francuza Amrauia Lunea 5:0.

Član Bokserskog kluba Zlatičanion osigurao je prvu medalju za muški seniorski boks u nezavisnoj Crnoj Gori.

Posljednje odličje sa kontinentalnog šampionata donijeli su Nikola Sjekloća i Milorad Gajović 2000. godine iz finskog Tamperea.

Đinović je u četvrtfinalu eliminisao Mađara Armanda Kruzita Kovača.

Naredni rival u sjutrašnjem polufinalu biće mu Rus Vsevolod Šumkov.

Od ostalih crnogorskih boksera, Savković je u kategoriji do 71 kilogram poražen od Jovana Nikolića, dok je od Marčića (do 80) bolji bio Francuz Sezar Jožerlan.

