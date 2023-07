Đinović i Nikač na Svjetskom kupu u Osijeku

Podgorica, (MINA) – Crnogorski parastrijelci Milan Đinović i Ambroz Nikač učestvovaće na Svjetskom kupu u Osijeku, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Đinović će se sjutra takmičiti u disciplini vazdušna puška, u kategoriji SH1 R3 mix, u kojoj je prijavljeno 19 takmičara.

Njegov trener Željko Božović kazao je da se Đinović naporno pripremao za Svjetski kup i da očekuje da će drugi put ove sezone potvrditi MQS normu za Paraolimpijske igre u Parizu.

“Konkurencija je najjača moguća, nijesu došla samo dvojica od deset najboljih na svijetu u ovoj kategoriji. Ukoliko bude pucao kao na treninzima očekujem da se plasira u finale među najboljih osam. Teško je do medalje, jer su sve veoma iskusni takmičari. Glavni cilj nam je potvrda MQS norme i predstavljanje Crne Gore na prvom velikom takmičenju”, rekao je Božović.

Nikač će nastupiti u disciplini vazdušni pištolj, u katagoriji SH1 P1.

U toj disciplini, koja je na programu u srijedu (11.45), prijavljeno je 39 takmičara.

Đinoviću i Nikaču biće to posljednja provjera pred debitantski nastup crnogorskih strijelaca na Evropskom prvenstvu u parastreljaštvu, koje će od 16. do 20. avgusta biti održano u Roterdamu.

Njihov nastup u Osijeku finansira se po programu Paraolimpijskog komiteta za ovu godinu koji je podržalo Ministarstva sporta i mladih.

