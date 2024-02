Deset šahista maksimalno nakon dva kola

Podgorica, (MINA) – Maksimalan učinak nakon drugog kola 76. Prvenstva Crne Gore u šahu zadržalo je deset šahista.

Duel na prvom stolu, između Denisa Kadrića i Veljka Draganića, opravdao je epitet derbija kola.

Viđena je velika borba i zanimljiva partija, u kojoj su protivnici imali obostrane šanse.

Draganić je pred kontrolu vremena ispustio veliku šansu, žrtvovao kvalitet i u jednakoj poziciji dozvolio Kadriću da dođe do cijelog poena.

Cenim figurama Nikola Đukić savladao je Predraga Nikača koji se opredijelio za rijetku varijantu sicilijanske odbrane.

Prednost početnog poteza iskoristio je Luka Drašković i došao do pobjede protiv iskusnog Bogdana Podlesnika.

Epiteti heroja dana pripadaju Arminu Mušoviću i Nemanji Vukčeviću.

Mušović je uspio da savlada legendarnog velemajstora Božidara Ivanovića i kazni njegovu grešku u cajtnotu i zadrži maksimalan učinak.

Vukčević je nadigrao Blaža Kalezica i ostvario veliku pobjedu.

U najljepšoj partiji dana, mladi Savo Vujović, koji je golman kadetske rukometne reprezentacije, pokazao je zašto je smatran i za jednog od najvećih talenata crnogorskog saha.

Nadigrao je i efektno savladao iskusnog intermajstora Vladimira Vujoševića.

Uzbudljiva je bila partija reprezentativca Aleksandra Tomića i predsjednika Šahovskog saveza Jovana Milovića.

Slavio je Milović, pa je i predsjednik ŠSCG maksimalan nakon dva kola.

Andrej Šuković je savladao Veljka Šćekića, dok je Nebojša Nikčević savladao Mila Pobora, kojo je imao dobitak u momentu kada je predao partiju. Maksimalan učinak ima i Artem Smirnov koji je nadigrao Aleksandru Žerebecovu.

U duelima Nikite Petrova i Andreja Skvorcova, Vuka Miletića i Milana Draška, kao i Stjepana Krstonijevića i Peka Đurovića su sklopljeni remija.

Sjutra je na programu treće kolo, u kojem će će rivali biti i šahisti sa maksimalnim učinkom.

Sastaće se Kadrić – Vukčević, Đukić – Mušović, Nikčević – Drašković, Milović – Smirnov, Vujović – Šuković, Đurović – Petrov, Draško – Krstonijević, Miletić – Skvorcov.

