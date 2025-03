Delibašić – voljeni član sjajne generacije

Podgorica, (MINA) – Voljeni član sjajne generacije crnogorskih fudbalera Andrija Delibašić u dresu Hrabrih sokola, tokom četiri godine, upisao je 21 nastup i postigao šest pogodaka, saopšteno je iz Fudbalskog saveza.

Delibašić je preminuo danas u 44. godini, nakon duge borbe sa teškom bolešću.

“U sjećanjima svih navijača reprezentacije Crne Gore posebno će ostati upamćen po golovima protiv selekcija Gruzije i Engleske – njegov pogodak u meču sa Gruzinima bio je odlučujući da “sokoli” ostvare prvu pobjedu u takmičarskim mečevima, dok je pogotkom u sudijskoj nadoknadi vremena protiv Engleza ovjerio plasman našeg nacionalnog tima u baraž za Evropsko prvenstvo 2012. godine”, stoji u saopštenju.

Delibašić je rođen 23. aprila 1981. godine u Nikšiću.

“Dugotrajnu i sjajnu fudbalsku karijeru započeo je u rodnom gradu, u dresu Sutjeske, da bi već kao četrnaestogodišnjak postao član beogradskog Partizana. Crno-bijeli dres seniorske ekipe nosio je pet godina i ostao upisan u istoriji kluba kao strijelac prvog pogotka Partizana u Ligi šampiona. Iz Beograda se preselio na Majorku, odakle je tokom četiri godine išao na pozajmice u Benfiku, Bragu, AEK iz Atine, Beira mar i Real Sosijedad”, stoji u saopštenju.

Špansku avanturu nastavio je dvogodišnjim boravkom u Erkulesu, da bi nakon toga tri godine proveo u Rajo Valjekanu.

U samom finšu karijere zaigrao je na Tajlandu, za ekipu Račaburija, da bi dugu i uspješnu karijeru završio u dresu matičnog kluba Sutjeske iz Nikšića.

Delibašić je, osim za reprezentaciju Crne Gore, igrao i za mladu reprezentaciju Srbije i Crne Gore sa kojom je osvojio srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu održanom 2004. godine u Njemačkoj.

Nakon igračke karijere preselio se na klupu, pa je bio pomoćnik u stručnom štabu Partizana i Budućnosti, a zatim i šef stručnog štaba Mornara iz Bara.

Datum i vrijeme sahrane Andrije Delibašića, kao i komemoracije, biće naknadno objavljeni.

“Fudbalski savez Crne Gore ovim putem izražava iskreno saučešće porodici Delibašić”, stoji u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS