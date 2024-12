Dejan Savić saopštio spisak igrača za turnir u Rumuniji

Podgorica, (MINA) – Selektor vaterpolo reprezentacije Crne Gore Dejan Savić objavio je danas spisak igrača koji će nastupiti na kvalifikacionom turniru za Svjetski kup.

Turnir će biti odigran u Rumuniji od 6. do 12. januara.

Na spisku je 18 igrača.

Nastupiće – Petar Tešanović, Darko Đurović, Miroslav Perković, Savo Ćetković, Jovan Vujović,

Đuro Radović, Danilo Radović, Vlado Popadić, Filip Gardašević, Nikola Moskov, Bogdan Đurđić, Dušan Matković, Vasilije Radović, Strahinja Gojković,

Balša Vučković, Aljoša Mačić, Marko Mršić

i Srđan Janović.

Crnogorski vaterpolisti 5. januara putuju u Rumuniju, gdje će igrati u grupi B, protiv Grčke i Srbije.

Grčka je prvi rival, 6. januara (15.30), s dva dana kasnije sastaće se sa Srbijom (17.00).

U grupi A su Francuska, Španija i Mađarska, grupu C čine Rumunija, Japan i Sjedinjene Američke Države, dok su u grupi D Hrvatska i Gruzija, nakon što je Italija suspendovana, a Australija odustala od takmičenja.

Pobjednici grupa izboriće direktan plasman u četvrtfinale, dok će drugoplasirani i trećeplasirani timovi razigravati za plasman među osam najboljih.

Najboljih šest ekipa sa tog turnira, uz dvije iz B divizije, izboriće plasman na Super finale Svjetskog kupa, koje je planirano za april 2025.

Osvajači medalja na Super finalu izboriće plasman na Svjetsko prvenstvo, čiji je domaćin Singapur od 11. jula do 3. avgusta 2025. godine.

