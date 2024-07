Dečić u trećem kolu, eliminisan Dinamo iz Batumija

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Dečića plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencija.

Dečić je večeras u podgoričkom naselju Stari aerodrom, u revanš meču drugog kola, igrao sa Dinamom iz Batumija 0:0.

Plasman u naredno kolo izborio je zahvaljujući pobjedi u Batumiju od 2:0.

Naredni rival ekipi iz Tuzi biće Helsinki.

Za treće kolo sjutra će na DG areni igrati barski Mornar i Radnički iz Kragujevca (0:1), a dan kasnije na istom stadionu rivali će biti Budućnost i CSKA iz Sofije (0:1).

