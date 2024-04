Dečić i Budućnost bez pobjednika

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Dečića i Budućnosti igrali su danas na DG areni neriješeno 1:1, u posljednjem meču 29. kola Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige.

Domaćin je poveo golom Bojana Matića u desetom minutu.

Izjednačio je rezervista Đorđe Despotović u 64. minutu.

Utakmicu je obilježio polusatni prekid, koji su izazvali navijači Budućnosti ubacivanjem baklji i petardi na teren.

Sudija Miloš Savović je, nakon nekoliko ponovljenih incidenata, odlučio da u 23. minutu prekine utakmicu.

Nastavljena je tek nakon što je ispražnjen dio tribine na kojoj su bili smješteni navijači Budućnost.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati: Sutjeska – Mornar 2:0, Jezero – Arsenal 4:0, Rudar – Jedinstvo 1:1 i Mladost – Petrovac 0:0.

Dečić je, nakon 29. kola, vodeći na tabeli sa 54 boda i ima tri više od drugoplsirane Budućnosti.

Sutjeska je treća sa 49, dok su po 45 bodova osvojili Jezero i Mornar.

