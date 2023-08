Dečić eliminisao Sutjesku, Budućnost ubjedljivo do četvrtfinala

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Sutjeske, branioci trofeja, nastup u Kupu Crne Gore ove sezone završili su u osmini finala.

Ulogu favorita opravdala je Budućnost, a među osam najboljih su još Mornar, Jezero, Petrovac, Bokelj, Kom i Rudar.

Sutjeska je na DG areni poražena od Dečića 1:0.

Pitanje pobjednika odlučio je Draško Božović, efektnim pogotkom iz slobodnog udarca u 41. minutu.

Budućnost je na Gradskom stadionu bila ubjedljiva protiv Podgorice 4:0, golovima Adnana Orahovca u 11, Petra Grbića u 23. i Balše Sekulića u 40. i prvom minutu sudijske nadoknade.

Petrovac je pred svojim navijačima pobijedio Grbalj 3:0, golovima Aldina Adžovića u 14. i Slobodana Babića u 61. i 67. minutu.

Ubjedljiv je bio i Kom, koji je na Zlatici slavio protiv Berana 4:0.

Kom su do pobjede vodili Petar Vukčević u 24, Petar Barac u 57, Vladimir Perišić u 81. i Andrija Radonjić u 87. minutu.

Mornar je u Bijelom Polju savladao Jedinstvo 1:0, a do četvrtfinala došao je golom Dejana Račića u 19. minutu.

Jezero je u Beranama slavilo protiv Arsenala 1:0.

Odlučujući pogodak, vrijedan četvrtfinala, postigao je Lukas Alveš Bereto u 89. minutu.

Bokelj je na Starom aerodromu, golovima Babe Musah Alhasana u 11. i Dragana Mirkovića u 43. minutu, pobijedio Mladost 2:1.

Jedini pogodak za Mladost postigao je Aleksa Maraš u 15. minutu.

U gostima slavio je i Rudar, koji je u Danilovgradu pobijedio Iskru 2:1.

Pljevaljski tim do pobjede vodili su Marko Simić u 21. i Arihiro Sentoku u 72. minutu.

Počasni pogodak za Iskru postigao je Vlado Gajić u 89. minutu.

