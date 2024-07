Danska ubjedljiva protiv Slovenija

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Slovenije, koju sa klupe predvodi crnogorski trener Dragan Adžić, poražena je na startu na startu Olimpijskih igara u Parizu.

Slovenija je u debiju na olimpijskom turniru poražena od Danske 27:19.

Danska je u finišu prvog poluvremena stekla prednost od tri gola, koju je u nastavku povećavala do konačnih osam razlike.

U pobjedničkoj selekciji najefikasnije su bile Trine Ostergard i Eme Fris sa po pet, dok su po gol manje postigle Kristina Jorgensen i Mie Hojlund.

U selekciji Slovenije, po pet puta u strijelce upisale su se Ana Gros i Tjaša Stanko.

Slovenija će u drugom kolu, u nedjelju u 11 sati, igrati protiv Južne Koreje.

Istog dana dansku selekciju čeka duel protiv Norveške.

