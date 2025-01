Danska i Francuska dominantni, drugu fazu osigurali još Italija i Austrija

Podgorica, (MINA) – Francuska i Danska, koja brani trofej, ostvarili su ubjedljive pobjede i već nakon drugog kola obezbijedile su plasman u drugu fazu Svjetskog prvenstva za rukometaše.

U glavnoj rundi su još Italija i Austrija.

Danska je u Herningu, u B grupi, savladala Tunis 32:21 i ostvarila drugi trijumf.

Isti učinak ima i Italija, koja je u drugom meču te grupe slavila protiv Alžira 32:23.

U C grupi, u Poreču, maksimalan učinak imaju Francuska i Austrija.

Francuska je bila bolja od Kuvajta 43:19, dok je Austrija bila bolja od Katara 28:26.

Na startu takmičenja u A grupi, u Herningu,

Češka – Švajcarska igrali su 17:17 (7:8), dok je

Njemačka pobijedila Poljsku 35:28.

Prve bodove osvojili su Švedska i Španija u F grupi.

Španija je bila bolja od Čilea 31:22 (17:13), dok je Švedska bila ubjeldjiva protiv Japana 39:21 (17:13).

Uspješni na startu takmičenja u G grupi bili su rukometaši Slovenije i Islanda.

Slovenija je slavila protiv Kube 41:19 (18:9), dok je Island bio bolji od Zelenortskih ostrva 34:21 (18:8).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS