Danas mečevi u grupama E i F

Podgorica, (MINA) – Utakmice prvog kola Svjetskog prvenstva u fudbalu, u grupama E i F, biće odigrane danas.

U E grupi, u 14 sati, sastaće se Njemačka i Japan, dok će tri sata kasnije početi duel Španije i Kostarike.

Hrvatska će u F grupi, u 11 sati, igrati sa Marokom, dok je za 20 sati zakazan duel Belgije i Kanade.

