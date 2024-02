Dabl-dabl Vučevića u porazu Čikaga

Podgorica, (MINA) – Crnogorski košarkaš Nikola Vučević ostvario je dabl-dabl u porazu Čikaga od Detroita 105:95, u jutros odigranom meču NBA lige.

Vučević je meč završio sa 25 poena, 10 skokova i dvije asistencije.

U poraženom timu pratili su ga Demar Derozan sa 25 i Ande Dramond, koji je pored 20 poena, imao i 11 skokova.

Detroit, koji je prekinuo seriju od šest poraza, do devete pobjede vodio je Kejd Kaningem sa 26 poena.

Junak trijumfa Klivlenda protiv Dalasa 121:119 bio je Maks Strus, koji je sa svoje polovine, uz zvuk sirene, pogodio i donio pobjedu svom timu.

On je prethodno ubacio pet trojki u posljednjia četiri minuta utakmice.

Utakmicu je završio sa 21 poenom, deset više je postigao Donovan Mičel, dok je Džeret Alen dodao 19 poena.

U ekipi Dalasa najbolji je bio Luka Dončić sa 45 poena, 14 skokova i devet asistencija.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Orlando – Bruklin 108:81

Vašington – Golden Stejt 112:123

Atlanta – Juta 124:97

Boston – Filadelfija 117:99

Njujork – Nju Orleans 92:115

Milvoki – Šarlot 123:85

Minesota – San Antonio 114:105

Oklahoma – Hjuston 112:95

Portland – Majami 96:106

