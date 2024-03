Dabl-dabl Vučevića u pobjedi Čikaga

Podgorica, (MINA) – Crnogorski košarkaš Nikola Vučević ostvario je dabl-dabl u pobjedi Čikaga protiv Jute 119:117, u jutros odigranom meču NBA lige.

On je za skoro 31 minut u igri ubacio 23 poena, a imao je 12 skokova i dvije asistencije.

Centar Čikaga tokom utakmice u Solt Lejku stigao je do 15.000 poena u NBA ligi.

On je tek 21. aktivni igrač u NBA ligi koji je prebacio tu brojku, a na vječnoj listi najboljih strijelaca NBA lige nalazi se na 153. mjestu.

Odlučujuće poene postigao je Demar Derozan salinije slobodnih bacanja.

Derozan bio najbolji kod Bulsa sa 29, dok je Kobi Vajt dodao 25 poena.

Na drugoj strani najefikasniji su bili Kolins (25) i Sekston (24).

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Vašington – Orlando 109:119

Atlanta – Klivlend 112:101

Hjuston – LA Klipers 116:122

Filadelfija – Memfis 109:115

Golden Stejt – Milvoki 125:90

Portland – Oklahoma 120:128

LA Lejkers – Sakramento 120:130

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS