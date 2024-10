Dabanović sudi duel Tventea i Lacija

Podgorica, (MINA) – Sudijski tim iz Crne Gore, koji predvodi Nikola Dabanović, sudiće duel fudbalera Tventea i Lacija u trećem kolu Lige Evrope, odlučio je Sudijski komitet Evropske fudbalske asocijacije (UEFA).

Dabanoviću će na stadionu Der Grolšt Este u Enšedeu asistirati Vladan Todorović i Srđan Jovanović, dok će ulogu četvrtog sudije obavljati Miloš Milanović iz Srbije.

U VAR sobi biće tandem iz Engleske, Dejvid Kut i Stjuart Atvel.

Duel Tventea i Lacija na programu je u četvrtak, u 21 sat.

Delegirani su i ostali crnogorski internacionalci – Miloš Bošković će biti glavni sudija meča između Atalante i Seltika u Ligi šampiona za omladince, a asistiraće mu Nikola Radulović i Marko Gojković.

Miloš Savović će suditi na Malti, gdje se održava turnir prve runde kvalifikacija za U17 EURO.

Na istom turniru asistent će biti Nikola Vujović.

