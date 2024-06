Čurović: Očekivanja realna i objektivna

Linjano, (MINA) – Očekivanja golbal reprezentacije Crne Gore na Evropskom prvenstvu u Linjanu su realna i objektivna, a osvajanje jednog od prva tri mjesta i povratak u A diviziju je glavni cilj, kazao je selektor Nikola Čurović.

On je podsjetio da je crnogorska selekcija na prethodna dva prvenstva bila dio društva najboljih.

Crnogorski golbalisti šampionat će početi duelom sa Švedskom, sjutra u 11 sati i 45 minuta.

Istog dana, u 16 sati i 45 minuta, na programu je duel sa Francuskom (16.45).

„Put ka A diviziji počinjemo duelom protiv Švedske, mlade reprezentacije u usponu. To je izuzetno talentovana selekcija i čeka nas težak zadatak“, rekao je Čurović agenciji MINA.

Govoreći o rivalu u poslijepodnevnim satima, on je podsjetio da će Francuska, kao domaćin, biti učesnik Paraolimpijskih igara u Parizu.

„Ozbiljna reprezentacija koja stvara godinama tim za to takmičenje. Sigurno da će imati velike ambicije i u Linjanu“, kazao je crnogorski selektor.

On je najavio da crnogorsku reprezentaciju drugog takmičarskog dana, u petak, očekuju dva derbija B grupe – dueli sa Poljskom i Belgijom.

„To su mečevi u kojima će se rješavati plasman u četvrtfinale. Znamo da je Poljska redovan učesnik Evropskog prvenstva – B divizije, da je ozbiljan pretendent za A diviziju. Do sada im nije uspjevalo da se domognu najjačeg ranga, ali čini mi se da sada imaju kvalitet za to“, rekao je Čurović.

Govoreći o Belgiji, istakao je da je to najiskusnija selekcija na turniru.

„Bila je učesnik više Paraolimpijskih igara i šampionata svijeta. Uoči šampionata u Linjanu vratili su neke igrače, članove zlatne generacije. U tim duelima, sa Poljskom i Belgijom, odlučivaće se pobjednik grupe“, rekao je Čurović.

On je naglasio da, bez obzira na kvalitet rivala, vjeruje u svoje izabranike i povratak u A diviziju.

„Uzdam se u svoje momke, vjerujem da smo se dobro spremili, fizički i psihički. Imamo dovoljno iskustvo i vjerujem da ćemo odraditi posao koji smo zacrtali“, rekao je Čurović.

Rivali u A grupi biće Grčka, Danska, Portugal, Španija i Italija.

Po četiri najbolje selekcije iz obje grupe izboriće plasman u četvrtfinale, a u A diviziji naredne godine takmičiće se tri najbolje sa šampionata u Linjanu.

Crnogorski golbal u Linjanu predstavljaće Marko i Nikola Nikolić, Miloš Ranitović, Goran Macanović i Velizar Obradović, a predvodiće ih selektor Nikola Čurović i njegov pomoćnik Branislav Bulatović.

