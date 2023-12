Crvena zvezda slavila protiv SC Derbija

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija poraženi su danas u Podgorici od Crvene zvezde 91:77, u utakmici 12. kola Admiralbet ABA lige.

SC Derbi je pružio snažan otpor, dugo je bio u igri, ali nije uspio da iznenadi rivala.

Pitanje pobjednika odlučen je početkom posljednjeg dijela, beogradski tim iskoristio je slabiji period domaćina u napadu i došao do pobjede.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Luka Mitrović sa 20 poena.

U ekipi SC Derbija najbolji je bio Igor Drobnjak sa 17, Emir Hadžibegović je ubacio 13, a poen manje Obri Dokins.

Poraz su doživjeli i ostala dva crnogorska predstavnika.

Budućnost je juče u Beogradu poražena od Partizana 96:83, dok je Mornar u Čačku izgubio od Borca 79:71.

