Crnogorskim tekvondistima 21 medalja u Sarajevu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski borci nastup na Balkanskom tekvondo prvenstvu u Sarajevu završili su sa 21 medaljom – jednom zlatnom i po deset srebrnih i bronzanih odličja.

Zlatnu medalju osvojila je juniorka Ulcinja Sara Kraja.

Seriju dobrih rezultata nastavila je seniorka Bese, koja je u Sarajevu nastup završila sa srebrnim odličjem.

Srebrni su bili i pionir Ulcinja Denis Cobović, članovi Montenegro starsa kadet Marko Vukčević i juniori Mario Vuković, Anja Radević, Mateo Muratović i Stevan Vuletić, kadetkinja Durmitora Gordana Džaković i takmičari podgoričkog kluba S3 kadetkinja Tara Šljivančanin i junior Vasilije Nestorović.

Bronzane medalje osvojili seniorka Ulcinja Amra Dušku, članovi Olimpa pionirka Nina

Boljević, junior Ognjen Komatina i seniorka Jelena Peruničić, juniori Bese Benan Jusufđokaj i Andrea Berišaj, članovi S3 pioniri Jana Mijović i Marija Nestorović, kadet Petar Adžić i senior Zinedin Bećović.

Turnir je okupio najbolje borce iz Turske, Grčke, Albanije, Kosova, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Rumunije, Bugarske i Crne Gore.

Crnu Goru predstavljali su takmičari šest klubova – Besa, Montenegro stars , Durmitor, Ulcinj, Olimp i S3.

