Crnogorskim rukometašicama sedmo mjesto

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore kao sedmoplasirana završila je nastup na Svjetskom prvenstvu u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj.

Crnogorske rukometašice savladale su danas u Herningu, u meču za konačan plasman, selekciju Češke 28:24 (14:10).

Izabranice selektorke Bojane Popović nadigrale su rivala i tokom cijelog meča bile u vođstvu, koje je u drugom poluvremenu više puta iznosilo šest golova.

Najefikasnija u crnogorskoj selekciji bila je Itana Grbić sa sedam, Nina Bulatović postigla je pet, a gol manje Tatjana Brnović.

U češkoj selekciji po pet pogodaka postigle su Marketa Jerabkova, Adela Stiškova i Marketa Šustačkova.

Crnogorske rukometašice šampionat su završile sa šest pobjeda i četiri poraza.

Savladale su u grupi Kamerun, Paragvaj i Mađarsku, a u Glavnoj rundi Senegal.

U drugoj fazi takmičenja izgubile su od Hrvatske i Švedske, u četvtfinalu od Danske, a u razigravanju za plasman od petog do osmog mjesta od Holandije.

Plasmanom u četvrtfinale potvrdile su plasman u kvalifikacije za Olimpijske igre.

Rivali na kvalifikacionim turniru biće im Slovenija, Paragvaj i poraženi iz duela za peto mjesto između Njemačke i Holandije, u 13 sati.

Šampiona svijeta odlučiće duel Norveške i Francuske (19.00), dok će se u meču za treće mjesto sastati Švedska i Danska (16).

